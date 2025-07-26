Ereğli\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Topçalı Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar da yangına müdahale edebilmek için "pat pat" olarak adlandırılan tarım araçlarının yanı sıra traktörlerle de su taşıdı.

Elektrik kesintisi yaşandığı bölgede, alevler daha sonra Dağlar Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale ederken, alevleri söndürmek için mücadele edenlere ayran verildi. Güvenlik güçleri de şerit çekerek bölgeye giriş çıkışları yasakladı.

Bir polis memuru da yangın söndürme çalışması sırasında omzundan yaralandı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 3,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, gazetecilere, yangının yaklaşık 3,5 saat önce başladığını söyledi.

Yangının kontrol altında olduğunu belirten Yılmaz, "Umarım en kısa zamanda bitireceğiz. Tüm unsurlar burada. Yukarıda arkadaşlar kontrol altına aldılar. Aşağıdan da bir ekip müdahale ediyor. Umarım kısa süre sonra soğutma çalışmalarına başlayacağız. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun şu anda görünmüyor. O anlamda bir sıkıntımız yok. Umarım az bir zaman sonra bu meseleyi nihayete erdireceğiz olumlu bir şekilde." dedi.

Yılmaz, yoğun bir dumanın olduğundan bahsederek, "Etkilenme oldu doğrudur ama öyle çok ciddi bir durum söz konusu değil. Bir memur arkadaşımız taş düşmesinden yaralandı. Onu da takip ediyoruz. Mücadele veriyoruz. Ülkemizin genelinde bu sıkıntı maalesef sürüyor. En kısa zamanda iyiye gider diye umut ediyoruz." diye konuştu.