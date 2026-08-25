Ereğli'de Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Ereğli'de Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

Ereğli\'de Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 AGF 844 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi yakınında, yoldan çıkarak şarampoldeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Güncel, Ereğli, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ereğli'de Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

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