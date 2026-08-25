Ereğli'de Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 AGF 844 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi yakınında, yoldan çıkarak şarampoldeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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