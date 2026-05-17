Ereğli\'de TIR ve otomobil çarpıştı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan TIR, otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada TIR sürücüsü ile otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zonguldak Ereğli kara yolunun Ören mevkisinde meydana geldi. Alaplı yönüne giden T.K. idaresindeki 20 EC 149 plakalı TIR, kontrolden çıkarak T.D. idaresindeki 74 AR 624 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada TIR sürücüsü T.K ve otomobil sürücüsü T.D. ile araçta bulunan eşi, çocuğu, anne ve babası yaralandı. Yaralılar olay yerine sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.