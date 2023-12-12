Ereğli\'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde piyasaya uyuşturucu sürdüğü tespit edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, piyasaya uyuşturucu süren ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, piyasaya uyuşturucu sürdükleri tespit edilen 2 şüpheli tespit edilerek adreslerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 11 bin 144 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler S.S. ve İ.G. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu" ve "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - KONYA