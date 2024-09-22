Ereğlispor'un Eski Futbolcusu Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ereğlispor'un Eski Futbolcusu Kazada Hayatını Kaybetti

Ereğlispor\'un Eski Futbolcusu Kazada Hayatını Kaybetti

Konya'da ağaçlara çarpan otomobilde eski futbolcu Engincan Demirtepe hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

22.09.2024 12:09
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KONYA'nın Karapınar ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki Ereğlispor'un eski futbolcusu Engincan Demirtepe (26) yaşamını yitirdi, sürücü Osman Çat (27) ise yaralandı. Demirtepe'nin kafeterya açmak için hazırlık çalışmaları yaptığı öğrenildi.

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Osman Çat'ın kontrolünü yitirdiği 42 ASY 840 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Çat yaralandı, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ereğlispor'un eski futbolcusu Engincan Demirtepe ise hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Çat, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ereğlispor, eski futbolcuları için taziye mesajı paylaştı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

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