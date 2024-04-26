Eren Holding, Bitlis'te Özel Eğitim Uygulama Okulu yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eren Holding, Bitlis'te Özel Eğitim Uygulama Okulu yapacak

Eren Holding, Bitlis\'te Özel Eğitim Uygulama Okulu yapacak

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret ederek, Bitlis'te yapılacak olan 32 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun protokolünü imzaladı. Vali Karaömeroğlu, Eren Holding'e yaptıkları yatırımlardan dolayı teşekkür etti ve okulun Bitlis'e hayırlı olması dileğinde bulundu.

26.04.2024 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eren Holding, Bitlis'te 32 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu yapacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, yönetim kurulu üyeleri İsmail Eren ve Ziya Eren, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, ilgili kurum müdürlerinin de katılımıyla kentte yapılması planlanan öğrenci yurdu, otel, okul, araştırma hastanesi yatırımları hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eren Holding'in kentte yapacağı 32 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun protokolü de Vali Karaömeroğlu, Ahmet Eren ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür tarafından imzalandı.

Vali Karaömeroğlu, kentte yaptıkları yatırımlardan dolayı Eren'e teşekkür etti, okulun Bitlis'e hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

Eren Holding, Ahmet Eren, Bitlis, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Holding, Bitlis'te Özel Eğitim Uygulama Okulu yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 19:54:54. #1.12#
SON DAKİKA: Eren Holding, Bitlis'te Özel Eğitim Uygulama Okulu yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement