Erenhot: Çin-Avrupa Yük Treni\'nin Kilit Limanı

ERENHOT, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni ağının "orta koridorunda" tek transit liman işlevi gören Erenhot, an itibarıyla Almanya ve Polonya dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkedeki 70'ten fazla istasyonu birbirine bağlayan 75 güzergahı bünyesinde barındırıyor.

Erenhot kara limanı, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin başladığı 2013 yılından bu yılın haziran ayı ortasına kadar 25.000'i aşkın tren seferine hizmet verdi.