Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, esnafı gezdi ve ödül törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, esnafı gezdi ve ödül törenine katıldı

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, esnafı gezdi ve ödül törenine katıldı

Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, seçim çalışmaları kapsamında Kapalı Pazar Yeri esnafını ziyaret etti. Ayrıca, U-18 Amatör Ligi'nde Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan 3 takım için düzenlenen ödül törenine katılarak takımları tebrik etti.

22.02.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, esnafı gezdi, Türkiye Şampiyonası'na giden amatör takımlar için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Şengül, Kapalı Pazar Yeri esnafını ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Şengül'e, Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer ve Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları da eşlik etti.

U-18 Amatör Ligi'nde Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan 3 takım için düzenlenen ödül törenine de katılan Şengül, "Lig şampiyonu Çaybaşı Bekirpaşa Spor'u, lig ikincisi Sakarya Tekspor'u ve lig üçüncüsü Harmanlıkspor'u gönülden kutluyorum. Sakarya'mızı temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba ile Barik, Tamer ve sporcu aileleri katıldı.

Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Erenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, esnafı gezdi ve ödül törenine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:15:30. #1.11#
SON DAKİKA: Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, esnafı gezdi ve ödül törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement