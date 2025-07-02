Erenler\'de Minibüs Devrildi: 6 Yaralı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Erenler ilçesi D-650 kara yolu Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. 54 AFA 043 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yan yatıp sürüklenen minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.