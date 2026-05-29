Erfelek Tatlıca Şelaleleri Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

29.05.2026 12:10
Sinop'un Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde yer alan ve irili ufaklı şelalelerden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, bayram tatilini geçirmek için kente gelenlerin uğrak noktası oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen, 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden tatil için Sinop'a gelen binlerce ziyaretçi, doğal güzellikleriyle dikkati çeken parkta piknik alanlarında aileleriyle vakit geçirme fırsatı buldu. Bazı vatandaşlar ise park içinde oluşturulan parkurlarda yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.

Ziyaretçilerden Enes Cize, AA muhabirine, tatil için İstanbul'dan Sinop'a geldiklerini söyledi.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nı her yıl ziyaret etmeye çalıştıklarını belirten Cize, "Hemen hemen her yıl gelmeye çalışıyorum. Burası aslında başlangıç noktası. Devamında 27 kattan oluşan şelaleler var. Gücü yeten ve tırmanabilecek olanlara tepeye kadar çıkmalarını tavsiye ederim. Biraz heyecan ve macera sevenler için güzel bir parkur." dedi.

Şelalelerin doğal atmosferinden etkilendiklerini dile getiren Cize, "Ailesiyle gelenler için her türlü ortam sağlanmış. Park, restoran ve güzel manzaralar var. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için çok güzel bir yer." diye konuştu.

Kaynak: AA

