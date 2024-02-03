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Ergan Dağı Kayak Merkezinde Wingsuit Atlayışı - Son Dakika
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Ergan Dağı Kayak Merkezinde Wingsuit Atlayışı

Ergan Dağı Kayak Merkezinde Wingsuit Atlayışı

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen wingsuit atlayışı, İrlandalı sporcu Michael Moran'ın 220 kilometre hıza ulaştığı anları aksiyon kameralarıyla görüntülendi. Moran, atlayışın ardından paraşütünü açarak güvenli bir şekilde yere indi.

03.02.2024 22:43  Güncelleme: 22:46
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ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirilen wingsuit atlayışı nefesi kesti. Wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu İrlandalı Michael Moran'ın yaptığı atlayış ve yaklaşık 220 kilometre hıza ulaştığı anlar aksiyon kameralarıyla görüntülendi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sporunun yanında çeşitli doğa sporları da yapılıyor. Türkiye ve dünya da birçok ülkede wingsuit atlayışları yapan Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu İrlandalı Michael Moran, Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirdiği wingsuit atlayışı ile nefesleri kesti. Moran'ın, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde yaptığı atlayış ve yaklaşık 220 kilometre hıza ulaştığı anlar aksiyon kameralarıyla görüntülendi. Havada yaklaşık 220 kilometre hıza ulaşan Moran, daha sonra paraşütünü açarak Ergan Dağı yamaçlarına iniş yaptı. (DHA)

Kaynak: DHA

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