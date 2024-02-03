Ergan Dağı\'nda Wingsuit Atlayışı

ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirilen wingsuit atlayışı nefesi kesti. Wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu İrlandalı Michael Moran'ın yaptığı atlayış ve yaklaşık 220 kilometre hıza ulaştığı anlar aksiyon kameralarıyla görüntülendi.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sporunun yanında çeşitli doğa sporları da yapılıyor. Türkiye ve dünya da birçok ülkede wingsuit atlayışları yapan Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu İrlandalı Michael Moran, Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirdiği wingsuit atlayışı ile nefesleri kesti. Moran'ın, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde yaptığı atlayış ve yaklaşık 220 kilometre hıza ulaştığı anlar aksiyon kameralarıyla görüntülendi. Havada yaklaşık 220 kilometre hıza ulaşan Moran, daha sonra paraşütünü açarak Ergan Dağı yamaçlarına iniş yaptı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, hükümeti protesto ederken, polis müdahalesiyle arbede yaşandı. Ayrıca, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için de gösteriler düzenlendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.
Erzincan'da yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaparken ikinci gösterisinde yere çakıldı. Kaval, bir yara almadan kazayı atlattı.
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Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
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