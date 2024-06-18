Ergene'de 174 gümrük kaçağı puro ele geçirildi, Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika
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Ergene'de 174 gümrük kaçağı puro ele geçirildi, Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca bulundu

Ergene ilçesinde bir işletmede yapılan operasyonda 174 gümrük kaçağı puro ele geçirildi. Aynı gün Çerkezköy ilçesinde ise bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu. İki olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

18.06.2024 10:33
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Ergene ilçesinde bir işletmede 174 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde bir işletmede gümrük kaçağı puro satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler işletmede yaptığı aramada 174 gümrük kaçağı puro ele geçirdi.

Olayla ilgili Z.G. hakkında adli işlem yapıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği A.N.T'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Ergene, Güvenlik, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergene'de 174 gümrük kaçağı puro ele geçirildi, Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ergene'de 174 gümrük kaçağı puro ele geçirildi, Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika
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