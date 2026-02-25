Ergene'de Yatırım Projeleri Başlıyor - Son Dakika
Ergene'de Yatırım Projeleri Başlıyor

25.02.2026 13:33
Ergene Belediye Başkanı Topak, ilçede doğalgaz ve düğün salonu projelerinin temelinin 2026'da atılacağını açıkladı.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçede devam eden ve planlanan yatırım projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İğneler Mahallesi'nde düzenlenen doğalgaz temel atma töreninde konuşan Topak, ilçede uzun süredir beklenen projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Velimeşe Mahallesi'ne açık ve kapalı düğün salonu, Yeşiltepe Mahallesi'ne açık ve kapalı düğün salonu ile Sağlık Mahallesi'ne 8 bin metrekare kapalı pazar yeri yapılacağını belirten Topak, projelerin temellerinin 2026 yılı içerisinde atılacağını ifade etti.

Karamehmet Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına da ramazan ayında başlanacağını aktaran Topak, yatırımların ilçeye hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından mahalle halkıyla iftar programı düzenlendi.

Çorlu'da iftar programı düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu'da iftar programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı.

İftar öncesi vatandaşlarla bir araya gelen Sarıkurt, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini söyledi.

Programda konuşan Sarıkurt, iftar organizasyonu dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e teşekkür etti.

Çorlu Belediyesi olarak ramazan boyunca farklı mahallelerde iftar programları düzenlemeye devam edeceklerini belirten Sarıkurt, vatandaşları programlara davet etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ergene, Güncel, Son Dakika

13:52
