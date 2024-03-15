Ergene ilçesinde okul sporları minik kız ve erkek voleybol ilçe müsabakaları başladı

Ergene ilçesinde okul sporları minik kız, erkek voleybol ilçe müsabakaları başladı.
Ergene Belediyesi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar iki hafta sürecek.
Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine, müsabakalara katılan tüm takımlara ve öğrencilere başarılar diledi.
Doğramacı, yapılan programa emeği geçenlere teşekkür ederek, '"İlçemizde sportif faaliyetlere ciddi anlamda ağırlık veriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi özellikle spora çekerek, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak bizler için çok önemli. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Çorluspor 1947 Gölcük maçına hazır
Çorluspor 1947,deplasmanda oynayacağı Gölcükspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Gölcük Şehir Stadı'nda pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan müsabaka öncesi teknik ve taktik çalışmalarını tamamlayan Çorluspor 1947, 3 puan için sahaya çıkacak.
Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, yaptığı açıklamada, deplasmanda oynayacakları müsabaka için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Takımın moral olarak da çok üst seviyede olduğunu ifade eden Başkan Gümüş, "Bizim için çok önemli bir müsabaka. Bu maç öncesi hazırlıklarımız tamam. Takımdaki oyuncularımızın moral ve motivasyonları en üst seviyede olarak gözleniyor. Buradan da 3 puanı alarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.
-Çorlu Belediye meclis toplantısı yapıldı
Çorlu Belediye meclisinin mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yönetimindeki toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
İmar planı değişikliklerinin görüşülmek üzere imar komisyonuna havalesinin oy birliğiyle kabul edildi.
Ergene'de e-ruhsat dönemi başladı
Ergene Belediyesinin hayata geçirdiği e-ruhsat projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Ergene Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan belediye başkanı Rasim Yüksel, vatandaşlara daha hızlı ve daha şeffaf bir hizmet sunmak amacıyla hayata geçirdikleri projenin hayırlı olmasını temenni etti.
Yüksel, imar ruhsat başvurularını belediyeye gelmeden yapılabileceğini ifade ederek, "Ruhsat için, malik, inşaat ve gerekli belgeleri sisteme ekleyerek başvuru kaydı oluşturabilirler. Vatandaşlarımız onay sürecini sistemden takip edebilir, onay sürecinin ardından oluşacak harçları ergene.bel.tr web adresi üzerinden e-ödeme yöntemi ile hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirler." dedi.
Toplantıya, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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