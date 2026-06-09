Erhan Usta'dan Şimşek'e Sert Eleştiri - Son Dakika
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Erhan Usta'dan Şimşek'e Sert Eleştiri

09.06.2026 21:15
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İYİ Parti Milletvekili Usta, Bakan Şimşek'in ekonomi politikalarını eleştirdi ve sorunları sıraladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Efsaneler ölmez şekil değiştirir diye bir reklam vardı, Şimşek'in beyanatları aklıma onu getirdi. Bizde de kötü politikalar ölmüyor şekil değiştiriyor. Bakan, KKM'nin hızlı tasfiyesini başarı olarak anlatıyor ancak faizlerin bu denli yüksek olmasının bir nedeni de budur. Bir türlü uygulanmayan yapısal reform vb. nedenlerle yüksek faizin bedeli KKM'yi aşmıştır. Kaynaklarımız yurtdışına akıyor, üretim durdu, istihdam eriyor. Bunlar hala makro ihtiyati diyor. Bakanın diğer açıklamaları ise öncekilerden farklı değil, 3 yıldır cümleler aynı, bahaneler farklı. Enflasyon düşecek, depremin etkisi geçince. Enflasyon düşecek, yağmur yağınca. Enflasyon düşecek, savaş bitince... Yetmez mi artık? Ne zaman kabul edeceksiniz olmadığını?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erhan Usta'dan Şimşek'e Sert Eleştiri - Son Dakika

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