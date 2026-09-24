Erhürman New York\'ta BM Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile Kıbrıs sorununu görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, BM 81. Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere gittiği New York'ta BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile görüştü.

Görüşmede, Kıbrıs sorununun güncel durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Erhürman'ın 26 Eylül'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi bekleniyor.