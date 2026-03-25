Erhürman ve Akar\'dan Görüşme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çeşitli temaslar için Lefkoşa'da bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, son gelişmeler masaya yatırılırken, ziyaret sonunda karşılıklı hediye teatisi yapıldı.