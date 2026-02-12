Erhürman ve Guterres Kıbrıs Sorununu Görüştü - Son Dakika
Erhürman ve Guterres Kıbrıs Sorununu Görüştü

12.02.2026 10:32
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs sorunu için yeni metodoloji sundu.

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Erhürman, Genel Sekreter Guterres'e dört maddelik yeni bir metodoloji sunduklarını ve "Kıbrıs sorununun çözümü için daha sık temas kurma konusunda görüş birliğine vardıklarını" bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmenin ardından açıklama yaptı. Görüşmenin atmosferini "yararlı ve verimli" olarak nitelendiren Erhürman, "Süre açısından iki katından daha fazla bir zaman. Dünyada bu kadar karışıklık varken, bu sürenin ayrılmış olmasını önemsiyorum" dedi.

Erhürman, geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarının tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizerek, Genel Sekreter Guterres ile "Bu defa farklı olmalı" tespiti üzerinde durduklarını vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı, sundukları öneri paketi hakkında, "Seçim sürecinde halkım ile paylaştığım dört maddelik metodoloji önerimizi daha ayrıntılı bir şekilde, örnekler de vererek Sayın Genel Sekreter ve heyeti ile paylaşma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

"Sorunlar uluslararası zirveler yerine Lefkoşa'da çözülmeli"

Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) ele alınma biçimine dair eleştirilerini de dile getiren Erhürman, bu sorunların uluslararası zirveler yerine Lefkoşa'da çözülmesi gerektiğini belirtti.

Erhürman, liderlerin "basit konularda bile uzlaşamamasına" dair "Gerek Kıbrıslı Türklerin gerek Kıbrıslı Rumların sorduğu, benim zaman zaman gündeme getirdiğim soru olan 'birkaç geçiş noktası konusunda dahi uzlaşmaya varamayan iki lider, Kıbrıs sorunu gibi onlarca yıldır devam eden bir konuda nasıl çözüm üretebilirler ki' sorusunu Sayın Genel Sekreter ile paylaşma fırsatı buldum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, geçiş noktalarının açılmasının sembolik öneminin arttığını belirterek, bu konuların 5 artı 1 formatında New York veya Cenevre'de konuşulmasının liderlerin çözüm kapasitesi hakkında olumlu mesaj vermediğini dile getirdi.

"Yorgun ve umutsuz görmedim"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununa yaklaşımıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Erhürman, Guterres'in konuya hakimiyetinin tam olduğunu belirtti.

Erhürman, "Yorgun ve umutsuz görmedim. İlgisinin devam ettiğini, ilgisini kararlılıkla sürdüreceğini hissettim. Genel Sekreter toplantı sırasında başlangıçta da bitişte de birkaç kez daha sık temasta olma arzusunu dile getirdi. Gelirken beklentim düşük bir beklenti değildi. Ama gerçekleşen toplantıdan sonra beklentimin de ötesinde bir yarar ve verim sağladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, temaslarını tamamlamasının ardından 12 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Lefkoşa'ya dönmesi ve Ercan Havalimanı'nda kapsamlı bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

