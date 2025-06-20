Erick Kasırgası'nda Bebek Hayatını Kaybetti

Meksika'nın güneybatısında Erick Kasırgası'nın yol açtığı felakette bir bebek yaşamını yitirdi.

Acapulco kenti ve Puerto Angel bölgesi başta olmak üzere ülkenin güneybatı kesimini etkisi altına alan ve şiddeti "kategori 3"e düşen Erick Kasırgası, günlük yaşamda çeşitli olumsuzluklara yol açıyor.

Yetkililer, kasırganın sebep olduğu şiddetli yağış nedeniyle su seviyesinin yükseldiği nehirde bir bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yağışlar sonucu toprak kaymalarının meydana geldiğini belirten yetkililer, bazı bölgelerde elektrik direklerinin devrildiğini ve su baskınlarının yaşandığını bildirdi.

Yetkililer, yağışların şiddetinin artabileceği konusunda uyardı.

Erick Kasırgası'nın dün son derece tehlikeli olan 4. kategoriye ulaştığı bildirilmişti.