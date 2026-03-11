Erika Kirk, Trump'ın atamasıyla danışma kuruluna seçildi - Son Dakika
Erika Kirk, Trump'ın atamasıyla danışma kuruluna seçildi

11.03.2026 16:44
Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk, Trump tarafından Hava Kuvvetleri Akademisi danışma kuruluna atandı.

ABD'de 10 Eylül 2025'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk, Başkan Donald Trump'ın kararıyla ABD Hava Kuvvetleri Akademisi ile ilgili danışma kurulunda eşinin ölmeden önce yürüttüğü göreve getirildi.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi Ziyaretçi Kurulu'nun kadrosunda Charlie Kirk'ün ölümüyle boşalan koltuk dolduruldu.

Trump'ın kararıyla Erika Kirk, eşinin ölmeden önce kurulda yürüttüğü göreve atandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Erika Kirk'ün göreve ne zaman atandığı hakkında bilgi verilmezken, Trump'ın bu kararla "mükemmel tercih yaptığı" savunuldu.

Erika Kirk, eşinin öldürülmesinden bu yana aktivizm çabalarının bir kısmını üstlenmiş ve Trump yönetimiyle yakın bağlantılar kurmuştu.

16 üyeli danışma kurulu, Colorado eyaletindeki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi adlı askeri eğitim tesisi konusunda Savunma Bakanı'na rapor ve öneri sunuyor.

Charlie Kirk suikastı

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson hakkında idam talep edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

