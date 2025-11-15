Erişim Engeli: İBB İddianamesi ile İlgili Hesaba Engelleme Getirildi

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İstarnbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddianameye ilişkin bilgilere yer verilen "X" hesabına (ist_iddianamesi) erişim engeli getirildi. Hesap, "X" tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki "yolsuzluk" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye ilişkin bilgilerin yer aldığı X hesabı (ist_iddianamesi), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" erişime engellendi. Hesap, "X" tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.