Eritre, Yemenli balıkçıları serbest bıraktı

Yemen'deki Husiler, Eritre'nin 10 önce gözaltına aldığı 23 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktığını bildirdi.
Husilere bağlı SABA ajansında yer alan habere göre Kurban Bayramı'nın ikinci günü Yemen kara sularında avlanan Yemenli balıkçılar Eritre güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Yemenli 23 balıkçının serbest bırakılarak Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine ulaştıkları aktarılan haberde, Eritre'nin balıkçıların av ekipmanlarına el koyduğuna işaret edildi.
Eritre yönetimi olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Yemen makamları, Eritre yönetimini, uluslararası sularda avlanan balıkçıları gözaltına almakla suçlarken Eritre, balıkçıların kendi kara sularında avlandığını iddia ediyor.
İki ülke arasında 1990'lı yıllarda stratejik Babu'l Mendeb Boğazı'na yakın Haniş Adaları için anlaşmazlık yaşanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, söz konusu adaların Yemen'e ait olduğuna karar vermişti.
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