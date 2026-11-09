Erkan Baş, Aliağa\'daki fabrika patlaması sonrası iş cinayetlerine dikkat çekti

Erkan Baş, Aliağa'daki fabrika patlaması sonrası iş cinayetlerine dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İzmir Aliağa'daki fabrika patlaması sonrası sosyal medyadan iş cinayetlerine dikkat çekti. Baş, "Bu kadar iş cinayetinin başka bir açıklaması olamaz" diyerek "Aldığınız canların mutlaka hesabını vereceksiniz" ifadelerini kullandı.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasına ilişkin iş cinayetlerine dikkati çekerek, "Aldığınız canların mutlaka hesabını vereceksiniz" dedi.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Patronların iktidarı işçilere savaş açmıştır, bu kadar iş cinayetinin başka bir açıklaması olamaz. MESEM'lerde, madenlerde, fabrikalarda bir ülkenin emekçileri katlediliyor; 'fıtrat, kader, kaza' diyerek geçiştirmeye devam ediyorsunuz. Aldığınız canların mutlaka hesabını vereceksiniz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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