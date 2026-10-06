Erkan Baş, fon önergeleri görüşülmeden kapanan TBMM için \'kaçamayacaklar\' dedi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nun fon krizine ilişkin önergeler görüşülmeden kapanmasına tepki göstererek, "Bugün kaçtılar ama kaçamayacaklar" ifadesini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nun fon krizine ilişkin önergeler görüşülmeden kapanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"5 grup fon yolsuzluğu ile ilgili önergeler vermişti, AKP'li milletvekilleri hemen öncesinde karar yeter sayısı isteyip yoklamaya girmedi. TBMM'de Fon Hırsızlığı konuşulmasın diye TBMM'yi kapatıp kaçtılar… Bugün kaçtılar ama kaçamayacaklar!"