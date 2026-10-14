Erkan Baş, Halk TV\'ye kayyım atanmasına \'sesini de teslim alamayacaksınız\' dedi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Halkın iradesini de sesini de teslim alamayacaksınız" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sabah 5.30'da polis baskını ile yayın durdurmak ve kanal yönetimine kayyum atamak da bu iktidara yakışırdı. Halkın seçtiği milletvekillerini, belediye başkanlarını cezaevinde tutup, belediyelere zor yoluyla çökenler, halkın haber alma hakkına da el koyuyorlar, kendilerine biat etmeyen basını susturmaya çalışıyor. Halkın iradesini de sesini de teslim alamayacaksınız."