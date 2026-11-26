(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan maçta yaşananlara ilişkin, "Saray iktidarı ve onun rezil futbol federasyonu, Filistin halkının her zaman yanında olan Beşiktaş takımının ve taraftarlarının bugün Gürcistan'da yaşadığı zulmün suç ortağıdır" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında Gürcistan'da oynanan maçta yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saray iktidarı ve onun rezil futbol federasyonu, Filistin halkının her zaman yanında olan Beşiktaş takımının ve taraftarlarının bugün Gürcistan'da yaşadığı zulmün suç ortağıdır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da İsrail'den ayrı düşünemiyor, hareket edemiyorlar. Beşiktaş bugün sizi de yenecek demek ki" ifadesini kullandı.