Erkan Baş'tan ABD Büyükelçisine Tepki

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Antalya'daki açıklamalarına tepki göstererek, "İşte Trump-Erdoğan dostluğunun gerçekte ne anlama geldiğinin en kısa özeti bu. Tom Barrack şunu iyi bilsin: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir, ülkemiz asla sizin kirli ittifakınızın parçası olmayacak" ifadesini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Antalya'daki açıklamalarına tepki gösterdi. Baş, Barrack'ın, "Eğer bölgeyi incelerseniz, işe yarayan tek şeyin, güçlü liderlik rejimleri olduğunu fark edersiniz" dediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İşte Trump-Erdoğan dostluğunun gerçekte ne anlama geldiğinin en kısa özeti bu. Amerika'nın kirli emelleri uğruna Türkiye'yi otoriterliğe teslim ediyor, hatta bu otoriterliği kutsayıp alkışlıyorlar. 'Belki de eleştirileceğim' diyerek söze başlayan Tom Barrack şunu iyi bilsin: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir, ülkemiz asla sizin kirli ittifakınızın parçası olmayacak! Seni de eleştirmekle kalmayacağız, bir daha dönmemek üzere ülkemizden kovacağız."