Erkan Baş'tan Mahir Polat'ın Tahliyesine Tepki

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, sağlık sorunları yaşayan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında değerlendirdi. Baş, "Mahir Polat'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi iktidarın bir lütfu değil, direnişimizin yeni bir kazanımıdır. Fakat bu bizi 'mutlu' etmeyecek. Olması gereken, Mahir Polat ve diğer tüm siyasi tutsakların yargılandığı gayri hukuki davaların düşürülmesidir. Emekçiler, gençler, tüm siyasi tutsaklar özgür kalana kadar, ülkemizi özgürleştirene kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.