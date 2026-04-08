Erkan Baş'tan Trump'a Durdurma Çağrısı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a dönük saldırı ve tehditlerinin tüm dünya açısından endişe verici olduğunu belirterek, durdurulması çağrısında bulundu.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dünya, gözü dönmüş bir emlak baronunun, petrol ve paradan başka bir şey düşünmeyen bir haydutun bu gece felakete yol açabilecek bir adım atıp atmayacağını bekliyor! ABD'nin kural tanımaz, insanlık nedir bilmez başkanı Donald Trump'ın komşumuz İran'a dönük saldırı ve tehditleri tüm dünya açısından endişe vericidir. İsrail'in ve ABD'nin Orta Doğu'daki kanlı senaryoları, milyonlarca mazlum emekçinin hayatını tehlikeye atmaktadır. Erdoğan'ın dostu Trump, uluslararası toplum ve hukuk tarafından durdurulmalıdır. Katil Netanyahu sebep olduğu katliamların hesabını vermelidir. Dün Filistin'di, bugün İran; sıramızı beklercesine sessiz kalmak, örtülü destek olmak ülkemiz açısından bir tercih olamaz!"