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Erkek Leylekler Yuva Yapıyor

Leylek Ormanı'na gelen erkek leylekler, yuvayı yapma görevini üstleniyor.

06.03.2025 00:16
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Leylek Ormanı'na ilk erkek leylekler geldi

Leyleklerde ezber bozan durum: Yuvayı erkek kuş yapıyor

SAMSUN - Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'ye ulaşan leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne geldi. Leyleklerde, "Yuvayı dişi kuş yapar" atasözünün tersine yuvayı erkek kuşlar yapıyor.

Her yıl olduğu gibi, Afrika'dan 7 bin kilometre yol alarak Türkiye'ye gelen leylekler, bu yıl da Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne ulaştı. Baharın müjdecisi olan leylekler, ilk olarak Leylek Ormanı'ndaki yuvalarına yerleşmeye başladı. Doğanca Mahallesi mevkisindeki ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarına dişilerinden önce ilk erkekler ulaştı. Erkek leylekler, yuvalarını tamir etmeye başladı.

Leyleklerde yuvayı erkek kuş yapıyor. Leylek türlerinde erkek kuş, dişi kuşa olan ilgisini ve bağlılığını gösterebilmek için yuva yapma görevini üstleniyor. Dişi leylek, erkek kuş tarafından özenle inşa edilen yuvaları seçerek eşini kendine çekiyor. Bu durum, doğadaki bazı kuş türlerinde kadının yuva yapma sorumluluğunu üstlendiği göz önüne alındığında, oldukça farklı bir davranış biçimi olarak dikkat çekiyor.

Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek gelen leyleklerin bulunduğu Leylek Ormanı ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: İHA

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