Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Erken Çocuklukta Aile, Okul ve Değerler Sempozyumu' düzenlendi. Bahçeşehir Koleji'ndeki etkinlikte değerler eğitiminin amaçları ve kapsamı tartışıldı. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel, çocuklara etik değerlerin kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca rehber öğretmen sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner, değerlerin öğretilmesinde rol model olmanın önemine işaret etti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise çocukların ailelerinde gördükleri davranışların daha etkili olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bayram Özer, okulların çevredeki esnafla iş birliği yaparak çocuklara doğru rol model olunması gerektiğini ifade etti.