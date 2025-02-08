Özgür Özel: Erken Seçim Zorunluluğu

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Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday ilanına ilişkin tartışmaları değerlendirirken, "Var mı şimdi anket konuşan AK Partili? Bütün anketlerde CHP, Türkiye'nin birinci partisi. Yani Erdoğan'la da gelseler kazanacağız, Erdoğan'sız da gelseler kazanacağız. Bizim acilen hem emeklileri, hem emekçileri, hem gençleri, hem işsizleri bu iktidardan kurtarmak için bir seçim sandığına ihtiyacımız var. Bizim meselemiz erken seçim ve derhal seçimdir. Erken seçimin adayı da erken açıklanır arkadaşlar. Derhal seçiminde adayı derhal açıklanır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32'nci Genel Kurulu'nun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yarın bir araya gelip gelmeyeceğini ilişkin bir soruya Özel, şöyle yanıt verdi:

"Yarın Ekrem Bey de Ankara'ya gelecek. Mansur Başkan ile de görüşmüştük zaten bir üçlü toplantı yapmayı. Yarın uygun bir zamanda ve uygun bir ortamda geniş geniş, oturup hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç, bundan sonra da hep beraber ne yapabiliriz onu konuşacağız. Bir şey değişmez. Ekrem Başkan ile Mansur Başkan'ın, Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek, Türkiye'ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız."

"Buna cevap verilir mi?"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP kurultayına yönelik "şaibeli" iddialarına yönelik, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP açıklama yapılmalı" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Özel, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak, ben 14 yıldır Sayın Erdoğan, bundan önceki kurultayımıza da Sayın Kemal Bey'in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdik mi? Kemal Bey, buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir? Ben Sayın Erdoğan'ın böyle bir sorusunu duyduğumu, buna zaman harcadığımı söylesem, bu Atatürk'ün kurduğu partinin dünden bugüne emek vermişlerinin emeklerine ve bugün bir milyon 600 bin üyesine ayıp etmiş olurum. Yani bunlar ciddiye alınacak şeyler mi arkadaşlar."

"Dervişoğlu'nun açıklamaları doğru zeminde yapılan, doğru tartışmalardır ama..."

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "Şu anda erken seçim için tarih belli değil. Adaylar da konuşuluyor. Diğer partiler hiç yokmuş gibi davranılıyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Dervişoğlu'nun açıklamaları doğru zeminde yapılan, doğru tartışmalardır. Ama şöyle bir gerçeklik var. Sayın Erdoğan'ı bir daha aday olmaması için gayret göstereceksek, erken seçim yapmamak üzere gayret göstereceğiz. Çünkü YSK'nın son kararını da biliyorsunuz. Verdiği mazbatayı da biliyorsunuz. Bunu Erdoğan'ın ikinci dönemi olarak saydılar ve Anayasa'ya göre bu dönem aday olabilmesi, seçimlerin Meclis tarafından yenilenmesine bağlı. Ben Erdoğan'ın işine gelecek bir takvimde buna 'evet' demeyeceğimi daha önce söyledim. Yani durup durup son üç ayda, dört ayda gelip 'hadi seçimleri yenileyin' derse biz burada yokuz diye söyledik. Ama şimdi bunu Müsavat Bey'e cevaben söylemiyorum da niçin erken seçim istediğimi söylemek için söylüyorum.

14 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emekliye, Erdoğan'ın aday olamayacağı seçim için 'üç yıl daha bekleyeceğiz' diyemiyorum ben. 22 bin TL asgari ücret verilmiş, 20 bin TL ev kirası... Bir asgari ücretliye 'ya dur, bekle üç sene daha sabret. Erdoğan'ın aday olma şansı yok üç sene sonra' demek istemiyorum. Ben o yüzden sandığı bir an önce önümüze koymak istiyorum. Bunun da bir yan etkisi, bir semptomu veya bu kaçınılmaz bir sonucu olarak, Erdoğan aday olabilir... Onun da adaylığından vallahi korkmuyoruz. Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz.

Şu anda da biliyorsunuz Suriye meselesi köpürdüğünde birkaç ankette bizi yakalar öne geçer gibi oldular, anket konuşuyorlardı. Var mı şimdi anket konuşan AK Partili? Bütün anketlerde CHP, Türkiye'nin birinci partisi. Yani Erdoğan'la da gelseler kazanacağız, Erdoğan'sız da gelseler kazanacağız. O yüzden Müsavat Bey'in söyledikleri, aslında doğru bir zemindir ama Türkiye'nin gerçekliği ile şu an uyuşmuyor. Bizim acilen hem emeklileri, hem emekçileri, hem gençleri, hem işsizleri bu iktidardan kurtarmak için bir seçim sandığına ihtiyacımız var. Bizim meselemiz erken seçim ve derhal seçimdir. Erken seçimin adayı da erken açıklanır arkadaşlar. Derhal seçiminde adayı derhal açıklanır."

"Artık bir CHP'li cumhurbaşkanının seçilmesini istiyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için ön seçime mesafeli olduğu" şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de Özel, şunları söyledi:

"Bunu Mansur Bey ile de daha önce konuştuk. Yarın da geniş olarak değerlendiririz Mansur Başkan, bizim partimizin çok kıymetli bir belediye başkanı. Mansur Başkan, gücü yettiğince, insan üstü bir gayretle Ankara'nın yoksullarına, Ankara'nın yetimlerine, Ankara'nın kimsesizlerine el uzatmaya, yetişmeye çalışıyor. Biz artık bu çabanın yerel yönetimler eliyle ve sınırlı güçler ile değil, devlet eliyle, devlet gücüyle yapılmasını, bunun için de artık bir CHP'li cumhurbaşkanının seçilmesini istiyoruz. Mansur Başkanı da Ekrem Başkanı da bu sürecin kuvvetli isimleri olarak çok önemsiyoruz. Ama süreç, hiç kimseyi kendini böyle bir göreve layık gören hiç kimseyi dışlamayacak şekilde, en demokratik, en katılımcı ve en kapsayıcı şekilde yürütülecek. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun KRT'de katıldığı yayında "yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Onları hiç üstüme alınmadım. Hiç etmedim çünkü" yanıtını verdi.