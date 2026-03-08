Erken Seçimlerde Sandık Sayısına Tepki

İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Hüseyin Ertan Başdere, Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerde yurt dışında kurulacak sandık sayısının kısıtlanmasına tepki gösterdi.

Başdere, yaptığı açıklamada, Bulgaristan Parlamentosu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle yurt dışındaki sandık sayısının ciddi oranda azaltıldığını belirtti. Önceki seçimlerde sadece Bursa'da 40'ın üzerinde sandık kurulabildiğini hatırlatan Başdere, yeni kararla Türkiye genelindeki toplam sandık sayısının 20 ile sınırlandırıldığını ifade etti.

Söz konusu kararın soydaşların seçime katılımını ve siyasi temsil gücünü zayıflatma riski taşıdığını vurgulayan Ertan Başdere, şunları kaydetti:

"Seçme ve seçilme hakkı en temel anayasal haklardan biridir. Bu hakkın fiilen sınırlandırılması, ilerleyen süreçte daha büyük kısıtlamaların önünü açabilir. Bu nedenle hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Oyumuza, sandığımıza ve demokratik hakkımıza sahip çıkalım. Güçlü temsil ancak güçlü katılımla mümkündür."

Başdere, sandık sayısı azalsa da katılımın artırılabileceğini belirterek, tüm vatandaşları 19 Nisan'da sandık başına gitmeye davet etti.