Ermenistan, 1915 Olaylarının Tanınmasını Öncelik Saymıyor - Son Dakika
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Ermenistan, 1915 Olaylarının Tanınmasını Öncelik Saymıyor

Dışişleri Bakanı Mirzoyan, 1915 olaylarının tanınmasının Ermenistan'ın önceliği olmadığını belirtti.

31.10.2024 11:46
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 1915 olaylarının "tanınmasının" Ermenistan'ın bir numaralı önceliği olmadığını bildirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Ulusal Mecliste yapılan 2025 yılı bütçe taslağı görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Mirzoyan, 1915 olaylarıyla ilgili, "uluslararası tanınmanın" Ermenistan Dışişleri Bakanlığının birinci önceliği olmadığını, "tarihin trajik olaylarını araştırmayı", dış politika veya Dışişleri Bakanlığının öncelikleri arasına almanın gündemlerinde yer almadığını söyledi.

Bakan Mirzoyan, Ermenistan'ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek arzusunda olduğunu, bu yıl Azerbaycan'la imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde ciddi ilerleme kaydedildiğini hatırlatarak "Yakın gelecekte barış anlaşmasının bu (üzerinde mutabakat sağlanamayan) bir iki maddesi üzerinde de bir anlaşmaya varmayı başaracağımıza ve sonrasında anlaşmanın imzaya hazır hale geleceğine dair temkinli iyimserliğimi ifade etmeliyim." dedi.

Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi konusuna değinen Mirzoyan, bu kapsamda iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesiyle görevli komisyonların ortak çalışma yönetmeliğinin karşılıklı olarak imzalandığını, başlatılan sınır belirleme çalışmalarının 2025'te de devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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