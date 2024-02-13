Ermenistan, AB ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirmek istediğini ifade ederek, vize serbestisi görüşmelerinin başlatılması için adım atılmasını beklediklerini söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, AB-Ermenistan Ortaklık Konseyi'nin 5'inci toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Borrell, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'nü onaylayarak UCM'ye resmen üye olması dahil ülkede yapılan reformlardan memnuniyet duyduğunu belirterek, savunma, ekonomi, dış politika ve güvenlik alanlarında işbirliğinin artacağı mesajını verdi.
Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış sürecinin yakından takip edildiğini aktaran Borrell, AB'nin "egemenliğin tanınması, sınırların dokunulmazlığı ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayalı sürdürülebilir ve kalıcı barışı destekleme" konusunda kararlılığını bildirdi.
Borrell, Ermenistan'dan açılan ateş sonucu Azerbaycan askerinin yaralandığı olaya ilişkin "Dün, Ermenilerin Azerbaycan askerlerini vurması çok üzücüydü ancak Azerbaycan'ın bugünkü tepkisi orantısız görünüyor. Ermenistan Savunma Bakanı'nın bu olayın tamamen soruşturulacağına dair yaptığı açıklamayı görmezden geliyorlar. Tüm bu yaşananlar, AB'nin uzun süredir savunduğu iki gücün birbirinden uzaklaştırılmasına duyulan acil ihtiyacı bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.
Ermenistan, AB'den mayınlı arazi haritaların doğruluğu teyit etmesini istiyor
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, ülkesinin AB ile siyaset, güvenlik ve ekonomi alanlarında ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğini dile getirerek, "Ermenistan'ın, vatandaşlarının arzularını gerçekleştirmek ve daha müreffeh bir Güney Kafkasya için iddialı bir gündem temelinde AB ile ortaklığını daha da geliştirmeye istekli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.
Ülkesinin AB'nin talep ettiği tüm koşulları yerine getirdiğini savunan Mirzoyan, "AB ile vize serbestisi görüşmelerinin başlatılmasının zamanının geldiği yönündeki nihai inancı vurgulamak istiyorum. Bu, halklarımızı yakınlaştırmak ve onlara işbirliğimizin somut sonuçlarını sunmak için yapılması gereken bir seçimdir." değerlendirmesinde bulundu.
Mirzoyan, AB arabuluculuğundaki Azerbaycan ile barış sürecine ülkesinin bağlılığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Ermenistan ve Azerbaycan'ın Almatı Bildirgesi temelinde birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıdıklarını bir kez daha teyit etmeleri ve Sovyetler Birliği'nin bu konuda yetkili kurumları tarafından hazırlanan en son haritaların iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi için temel teşkil etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu, Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınır çizme sürecinde 'yeni bir sınır yaratılmaması gerektiği' ancak Almatı Bildirgesi'nin ardından daha sonra taraflarca da yeniden teyit edilen sınırların araziye yansıması gerektiği anlamına gelmektedir."
Ülkesinin Azerbaycan'a ilettiği mayınlı arazi haritalarına değinen Mirzoyan, AB'den de bu haritaların doğruluğunu teyit etmesini istediğini dile getirdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
İsrail istihbaratı Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen firari sanık Serkan Özdemirci'nin dosyasını ayırırken, bu kişi aracılığıyla İsrail istihbaratıyla temas kurduğu iddia edilen ve "Mossad'ın üçüncü gözü" olarak bilinen tutuklu sanık Selçuk Küçükkaya'ya 26 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
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