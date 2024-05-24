Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Gerçek Ermenistan'ın' Kurulmasının Önündeki Engelleri Anlattı - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Gerçek Ermenistan'ın' Kurulmasının Önündeki Engelleri Anlattı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, \'Gerçek Ermenistan\'ın\' Kurulmasının Önündeki Engelleri Anlattı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin gelişimini ve gerçekçi bir Ermenistan'ın kurulmasını engelleyen 'tarihi Ermenistan' arayışının sona ermesi gerektiğini söyledi. Paşinyan, sınır belirleme çalışmalarının ülkenin egemenliği ve güvenliği için önemli olduğunu vurgulayarak, gerçek Ermenistan'ın devlet ideolojisi haline gelmesi gerektiğini belirtti. Aksi takdirde barışın mümkün olmayacağını ve devletin gelişiminin engelleneceğini dile getirdi.

24.05.2024 22:59
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugüne kadar Ermenistan'da yaşanan "tarihi Ermenistan" arayışının, ülkesinin gelişimini ve gerçekçi bir Ermenistan'ın kurulmasını engellediğini söyledi.

Başbakan Paşinyan, Ermenistan hükümetinin resmi Youtube sayfasından halka hitaben konuşma yaptı.

Paşinyan, bugünden itibaren Tavuş Bölgesi'nde 3 köyde Azerbaycan'la yapılan sınır belirleme çalışmalarının sonuçlandığını, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisine mensup Sınır Muhafız Birliklerinin göreve başladığını, bir köyde ise çalışmaların devam ettiğini ve sürecin 24 Temmuz'a kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Ermenistan Başbakanı, sınır belirleme çalışmalarının ülkesinin egemenliği ve güvenliğinin önemli unsurlarından olduğunu kaydederek yaptıkları çalışmaların "gerçek Ermenistan'ın" ortaya çıkarılması süreci olduğunu belirtti.

"Gerçek Ermenistan anlayışı devlet ideolojisi olmalı"

Sınırların çizilerek egemen ve demokratik "gerçek bir Ermenistan" oluşturulmasının, ulusal devlet ideolojisi ve vizyonu haline gelmesi gerektiğini söyleyen Paşinyan, halihazırdaki Ermenistan Cumhuriyeti dışında bir "tarihi Ermenistan" arayışının, şimdiye kadar gerçekçi Ermenistan hakkındaki halkın fikirlerinin somutlaşmasına ve ilerlemesine engel haline geldiğini kaydetti.

Paşinyan, özellikle Sovyetler Birliği döneminde ve sonrasındaki anlayışların Ermenileri "mevcut topraklar dışında bir Ermenistan" aramaya ittiğini, bunun uluslararası ilişkilerde de bir unsur olarak kullanıldığını vurguladı.

Ermenistan'da kalıcı ve başarılı bir gelecek sağlanması için "barış gündemine" ve "gerçekçi bir stratejik Ermenistan vizyonuna" dönülmesi gerektiğini belirten Ermenistan Başbakanı, aksi takdirde barışın mümkün olmayacağını, devletin gelişiminin engelleneceğini ve varlığının sürdürülemeyeceğini dile getirdi.

"Gerçek Ermenistan psikolojisine sancılı bir yoldan geçtim"

Paşinyan, sınırlı kaynakların ve enerjinin, gerçek Ermenistan'ın stratejik ihtiyaçlarına harcanmaması durumunda, Ermenistan'ın kalkınmasının ve geleceğinin engelleneceğini, ihtiyaç duyulan barışın da ulaşılamaz hale geleceğini söyledi.

Paşinyan, hükümetinin bu konudaki politikasına değinerek, şöyle devam etti:

"Çeşitli değerlendirmelerin aksine hükümetimiz vatan ve devlet kavramlarını ayrıştırmıyor, yeniden birleştirmeye, eşitlemeye çalışıyor çünkü Ermenistan Cumhuriyeti'ni kurmanın ve güçlendirmenin tek yolu budur. Aksi takdirde zaten sınırlı olan kaynaklarımızı vatanın, devletin geleceğini baltalayan bir 'vatan arayışı' için harcayacağız."

Kendisinin de bizzat "tarihi Ermenistan" psikolojisinden "gerçek Ermenistan" psikolojisine sancılı bir yoldan geçtiğini vurgulayan Paşinyan, sınırları çizilmiş, egemen ve demokratik, 29 bin 743 kilometrekarelik "gerçek Ermenistan'ın" devlet ideolojisi ve vizyonu haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Nikol Paşinyan, Ermenistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Gerçek Ermenistan'ın' Kurulmasının Önündeki Engelleri Anlattı - Son Dakika

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