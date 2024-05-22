Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurma çağrısı yaptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, \'tarihi Ermenistan\' arayışını durdurma çağrısı yaptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın artık 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurması gerektiğini, Ermenistan'ın halihazırda Ermenilerin yaşadığı 29 bin 743 kilometrekare topraktan oluştuğunu söyledi. Paşinyan ayrıca, kilise gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda teklifte bulunduklarını ancak kilise tarafından reddedildiğini belirtti.

22.05.2024 19:34
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın artık "tarihi Ermenistan" arayışını durdurması gerektiğini, Ermenistan'ın halihazırda Ermenilerin yaşadığı 29 bin 743 kilometrekare topraktan oluştuğunu söyledi.

Ermenistan Ulusal Meclisinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Paşinyan, yönetim alanında çok büyük anlayış sorunları yaşadıklarını, bu sorunların uygun zamanda ve uygun şekilde halledilemediğini kaydederek problemlerin çözümü için çaba harcadıklarını belirtti.

Paşinyan, sorunların çözümü için ilerleme yolu gösterebilecek bir devlet vizyonu ve anlayışı geliştiremediklerini ve bunun kişilerin tutumlarına da yansıdığını belirtti.

Ermenistan Başbakanı, ülkesinin 1991'de bağımsızlığını kazandığında 20 yıl sonra nasıl olacağına dair bir program geliştirilemediğini kaydetti.

Bu sorunun halen devam ettiğini ve gerçekçi bir Ermenistan vizyonunun gerekli olduğunu vurgulayan Paşinyan, Ermenistan'ın sosyal psikolojisinde yer alan en önemli konulardan birinin "kaybedilmiş Ermenistan arayışı" olduğunu söyledi. Paşinyan, şöyle devam etti:

"Biz vatan içinde vatan arıyoruz. Şimdi bizim politik mesajımız şudur. Sevgili vatandaşlar, Ermenistan Cumhuriyeti'nin sevgili vatandaşları. Bizim 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor çünkü bu anavatanı bulduk. Bu anavatan 29 bin 743 kilometrekare egemen topraklar içeren Ermenistan Cumhuriyeti'dir."

Ermenistan Başbakanı, ikinci önemli sorunun yasal ilişkiler düzeninin temeli olan anayasa olduğunu, anayasal reformların egemenliğin en büyük referansı olan, halkın yaşadığı devlet içindeki yaşam koşullarını kendisinin belirlemesi prensibine dayanması gerektiğini söyledi.

Kilise gelirleri konusunda şeffaflık çağrısı

Ermeni kilisesi hakkında da konuşan Paşinyan, kilise gelirleri alanındaki "gölgenin" tamamen ortadan kaldırılması ve şeffaflığın sağlanması gerektiğini belirterek, hükümet olarak kilise gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda teklifte bulunduklarını kaydetti.

Paşinyan, "Biz bir vergi sistemini uygulamaya koymayı ve toplanan tüm paranın Ermeni Apostolik Kilisesi'ne iade edilmesini resmi olarak teklif ettik. Ayrıca, tarihi ve kültürel anıtların korunması, restorasyonu gibi işler için gerektiğinde ek finansman sağlamaya hazırız dedik." ifadesini kullandı.

Başbakan Paşinyan, bu teklifin kilise tarafından reddedildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika

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