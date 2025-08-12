Ermenistan'da ABD ile Ortak Askeri Tatbikat

Ermenistan ile ABD kuvvetleri, Ermenistan'da "Eagle Partner 2025" adlı ortak askeri tatbikata başladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın açılış törenine, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Edvard Asryan, ABD'nin Ermenistan Büyükelçisi Christina Quinn, üst düzey askeri yetkililer ve davetliler katıldı.

Ermenistan, Amerikan ordusuyla 20 Ağustos'a kadar devam edecek "Eagle Partner 2025" ortak askeri tatbikatına ev sahipliği yapıyor.

"Tıbbi tahliye prosedürlerine vurgu yapılarak barışı koruma görevlerinin hazırlanması ve uygulanması" hedeflenen tatbikatta, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin barışı koruma birliklerinin hazırlık düzeyini artırması, yönetim ve taktik iletişim alanlarında deneyim alışverişinde bulunması amaçlanıyor.

Ermeni Silahlı Kuvvetleri barışı koruma tugayının yanı sıra, Avrupa ve Afrika'daki ABD Kara Kuvvetleri'nden ve Kansas Ulusal Muhafızları'ndan askerler de tatbikata katılıyor.

ABD-Ermenistan Eagle Partner ortak tatbikatları, 2023 ve 2024'te de Ermenistan'ın ev sahipliğinde yapılmıştı.