Ermenistan'da kiliseler, sınır belirleme çalışmalarına karşı yürüyüş başlattı - Son Dakika
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Ermenistan'da kiliseler, sınır belirleme çalışmalarına karşı yürüyüş başlattı

Ermenistan\'da kiliseler, sınır belirleme çalışmalarına karşı yürüyüş başlattı

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan yönetiminin, Azerbaycan'la sınır belirleme çalışmalarına karşı çıkan kilise, başkent Erivan'a yürüyüşler başlattı. Ermeni Apostolik Kilisesi örgütlediği yürüyüşlerle hükümete muhalefetini gösterirken, Paşinyan ise kilisenin hükümet işlerinden uzak durmasını istedi.

08.05.2024 15:25
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Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan yönetiminin, Azerbaycan'la sınır belirleme çalışmalarına karşı çıkan kilise, başkent Erivan'a yürüyüşler başlattı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında nihai barışa ulaşma çabaları çerçevesinde sınır belirleme müzakereleri ve sahadaki bazı çalışmalar devam ederken, Paşinyan yönetimine kilise çevrelerinden de yoğun muhalefet yapılıyor.

Ermeni Apostolik Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'ta Tavuş ve sabah saatlerinde de Şirak bölgesi Gümrü şehrinden başkente yürüyüş başlattı.

Paşinyan, dün yaptığı basın toplantısında, önde gelen isimlerini "yalancılık ve sahtekarlıkla" suçladığı Kilisenin başı Katolikos II. Garegin'e de mesaj vererek, "Bu sürecin liderinin Tüm Ermeniler Katolikosu olduğu, en çok faydalanacak olanın da (muhalefet lideri) Robert Koçaryan olduğu açıktır." dedi.

Kilisenin, hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtti.

Erivan'da yarın miting yapılması bekleniyor

Sınır belirleme sürecinin yapıldığı Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın başını çektiği "Vatan İçin Tavuş" adını taşıyan yürüyüşe katılanlar, yarın başkent Erivan'da miting yapmayı planlıyor.

Mitinge, Gümrü'deki din adamlarının başında olduğu yürüyüşte yer alan grupların da katılması bekleniyor.

Katolikos II. Garegin, Başpiskopos Galstanyan'ın girişimine destek verdiğini açıklarken, Kilisenin Yüksek Ruhani Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Paşinyan'dan sınır belirleme çalışmalarını durdurması istendi.

Lübnan'daki en üst dereceli Ermeni din adamı I. Aram da Erivan'daki kiliseye destek açıklaması yaparken, daha önce Karabağ'da bulunan Başpiskopos Pargev Martirosyan, "Aryan ruhunu canlandırmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

ABD'nin California eyaletindeki Ermeniler de yarın akşam kilisede yapılacak toplantılar sonrası Ermenistan Başkonsolosluğuna yürüyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ermenistan'da kiliseler, sınır belirleme çalışmalarına karşı yürüyüş başlattı - Son Dakika

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