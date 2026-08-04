Ermenistan'da yeni kabine onaylandı - Son Dakika
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Ermenistan'da yeni kabine onaylandı

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Başbakan Paşinyan'ın yeni kabinesini onayladı. Kabinede tek değişiklik Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı'na Davit Tadevosyan'ın atanması oldu. Ruben Rubinyan ise Parlamento Başkanı oldu.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Başbakan Nikol Paşinyan tarafından oluşturulan ülkenin yeni kabinesini onayladı.

Armenpress'in haberine göre, Haçaturyan, seçimlerden galip ayrılan Paşinyan'ın yeni kabinesine onay verdi.

Ülkedeki yeni kabinede büyük değişiklik olmazken daha önce görevine devam etmeyeceğini açıklayan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Mkhitar Hayrapetyan'ın yerine Davit Tadevosyan göreve getirildi.

Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Savunma Bakanı Suren Papikyan, İçişleri Bakanı Arpine Sargsyan, Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan ve Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan gibi isimler kabinedeki yerlerini korudu.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Özel Temsilcisi görevini yürüten Ruben Rubinyan oldu.

Paşinyan, seçimlerden zaferle ayrılmıştı

Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen seçimlere, ülkedeki toplam seçmen sayısının yüzde 58,9'una tekabül eden 1 milyon 476 bin 769 kişi katılmıştı.

Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda bir dönem daha çoğunluğu ve hükümeti kurma hakkını elde etmişti.

Parlamentoya girmeyi başaran diğer iki parti, oyların yüzde 23,27'sini alan iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve yüzde 9,9'unu alan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı olmuştu.

Kaynak: AA

Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan'da yeni kabine onaylandı - Son Dakika

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