Ermenistan'dan Azerbaycan'a: Barış için tüm adımları atıyor - Son Dakika
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Ermenistan'dan Azerbaycan'a: Barış için tüm adımları atıyor

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Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, Azerbaycan'ın barışa yönelik mümkün olan tüm adımları attığını ve atacağını gördüğünü söyledi. Bişkek'teki ŞİÖ Zirvesi kapsamında yapılan görüşmelerde, çözüme kavuşmamış meseleler için yeni mekanizmalar oluşturma konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, Azerbaycan'ın barışa yönelik mümkün olan tüm adımları attığını ve atacağını gördüğünü söyledi.

Simonyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında 31 Ağustos'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve kendisiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev arasında gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi.

Görüşmelerin temel konusunun "barışın derinleştirilmesi" olduğunu söyleyen Simonyan, "Henüz çözüme kavuşmamış meselelerin çözülmesi için yeni mekanizmalar oluşturma konusunda anlaşmaya vardık. Azerbaycan'ın barışa yönelik mümkün olan tüm adımları attığını ve atacağını görüyorum." dedi.

Simonyan, görüşmelerde henüz çözüme kavuşturulamayan konuların da ele alındığını belirterek, özellikle Azerbaycan'da tutuklu bulunan Ermenistan vatandaşlarının gündeme geldiğini aktardı.

Ermenistan ve Azerbaycan toplumları arasındaki temasların artırılmasının da barış sürecinin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Simonyan, "30 yıllık bu izleri hem Ermenistan'da hem de Azerbaycan'da insanların birbirlerine yönelik tutumlarında değiştirebilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Simonyan, barış sürecinin yalnızca hükümetler arasındaki görüşmelerle sınırlı kalmaması gerektiğini, toplumların da bu sürece hazırlanmasının önem taşıdığını vurguladı.

Selefi Armen Grigoryan'ın döneminde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'in Ermenistan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Simonyan, kendisinin de Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini fakat tarihin henüz netleşmediğini bildirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

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