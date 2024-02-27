Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak - Son Dakika
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 3. Antalya Diplomasi Forumu\'na katılacak

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak. Mirzoyan'ın ADF 2024'e katılacağı bilgisi, forumun internet sayfasında da yer aldı. Bakan Mirzoyan, 2022'de de Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.

27.02.2024 10:42
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılacak.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Bakan Mirzoyan, 1-3 Mart'ta yapılacak foruma iştirak edecek.

Mirzoyan'ın ADF 2024'e katılacağına dair bilgi, forumun internet sayfasında da yer aldı.

Bakan Mirzoyan, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022'ye de katılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak - Son Dakika
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