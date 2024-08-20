Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın normalleşme sürecine şüphe düşürdüğünü belirtti

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Rus yetkililerin Zengezur Koridoru'yla ilgili son açıklamalarının Rusya'nın Azerbaycan ile ülkesi arasındaki normalleşme sürecine ve bölgede barışa ulaşma konusundaki çabalara yapıcı katılımını şüpheye düşürdüğünü bildirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Badalyan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ermenistan yönetiminin Sünik bölgesinde ulaşım bağlantılarına dair anlaşmayı sabote ettiğine dair dünkü açıklaması sorulan Badalyan, bu açıklamanın Rusya'nın Azerbaycan ile ülkesi arasındaki normalleşme sürecine ve bölgede barışa ulaşma konusundaki çabalara yapıcı katılımını şüpheye düşürdüğünü belirtti.

Badalyan, "Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı'nın, Ermenistan'ın resmi belgeler dışında hiçbir anlaşmanın parçası olmadığını, dolayısıyla bunları sabote edemeyeceğinin bilincinde olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Badalyan, Ermenistan tarafından önerilen "Barış Kavşağı" Projesi'nin Rus tarafına da sunulduğunu ve bölgesel ulaştırma yollarının bu şekilde açılmasının mümkün olduğunu savunarak, "Rusya Dışişleri Bakanlığındaki mevkidaşlarımıza bu projeyi veya Güney Kafkasya'da barışı sağlama çabalarını taraflı açıklamalarla sabote etmemeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, dün Ermenistan yönetiminin, Sünik bölgesinde (Zengezur Koridoru'nun geçeceği bölge) ulaşım bağlantılarına dair anlaşmayı sabote ettiğini savunarak, "Bu anlaşmada Ermenistan Başbakanı (Nikol) Paşinyan'ın imzası var. Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor." açıklamasında bulunmuştu.