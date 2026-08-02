Ermenistan Hükümeti İstifa Etti

Ermenistan'da hükümet, yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunun başlamasının ardından istifasını sundu.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Paşinyan, bugün Ulusal Meclis'in 9. döneminin ilk oturumunun başladığını, Ermenistan Anayasası'nın ilgili maddesi uyarınca hükümetin, Ulusal Meclis'in ilk oturumunun yapıldığı gün cumhurbaşkanına istifasını sunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a hitaben hükümetin istifasını imzalayacağını bildirdi.

İstifa mektubunun gün içinde Cumhurbaşkanı Haçaturyan'a iletileceğini aktaran Paşinyan, Anayasa gereği Cumhurbaşkanı'nın hükümetin istifasını kabul edeceğini belirtti.

Paşinyan, yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut hükümet üyelerinin görevlerini sürdüreceğini ifade ederek, sonraki süreçte ise yeni seçilen Ulusal Meclis'in görev süresinin başlamasının ardından parlamentodaki çoğunluğun aday gösterdiği kişinin başbakan olarak atanacağını bildirdi.

Parlamento çoğunluğunun, bugün başbakan adayını sunacağını belirten Paşinyan, ardından da atamanın yapılacağını kaydetti.

Daha sonra, Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnamede hükümetin istifasının kabul edildiği bildirildi.

Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağlamıştı.