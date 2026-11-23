Ermenistan hükümeti tarafından yayımlanan yeni anayasa taslağında, ülkenin mevcut sınırları dışında toprak iddiaları öngören "Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf ifadeleri yer bulmadı.

Ermenistan hükümeti, yeni anayasa taslağını hükümetin resmi internet sayfasında yayımladı.

Taslakta, Başbakan Nikol Paşinyan'ın daha önce bilgisini verdiği şekilde, "23 Ağustos 1990 tarihli Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf içeren ifadeler kullanılmadı.

Yeni anayasa için öngörülen giriş kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Biz, Ermenistan Cumhuriyeti halkı; devlet varlığımızın sürekliliği ve gelişimi uğruna, uluslararası alanda tanınan topraklarımız üzerinde bağımsız, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir devlet inşa etme misyonuyla ve bu devleti nesilden nesle aktarma kararlılığıyla hareket ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nı kabul ederiz. Anayasa, Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç ve dış ilişkilerinin temel ilkeleri hususundaki ortak mutabakatımızdır."

Mevcut Ermenistan Anayasası'nın giriş kısmında ise Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf yer alıyor. Söz konusu bildirge Türkiye ve Azerbaycan topraklarının bir kısmı üzerinde hak iddia ediyor.

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, yeni anayasa taslağını sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tüm vatandaşların internet sitesinden anayasa taslağını okuyup teklif gönderebileceğini belirtti.