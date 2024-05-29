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- Ermenistan'ın Azerbaycan'a iade ettiği köyler ilk kez görüntülendi

BAKÜ - Ermenistan'ın 1. Karabağ Savaşı sırasında işgal ettiği ve kısa süre önce Azerbaycan'a iade ettiği 4 köy ilk kez görüntülendi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleştirilen sınır belirleme komisyonunun 9. toplantısı sonucunda, Azerbaycan'ın Gazah iline bağlı Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köyleri, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a iade edilmesi ardından ilk defa görüntülendi. Azerbaycan Sınır Muhafızları'nın hizmete başladığı köylerde Ermeniler tarafından yıkılan ve tahrip edilen evler görülebiliyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme çalışmaları devam ediyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme komisyonunun 9'uncu toplantısı, 15 Mayıs'ta iki ülke arasındaki sınır bölgesinde yapılmıştı. Toplantıda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyün Azerbaycan'a iade edilmesine ilişkin protokol imzalanmıştı. Toplantı sonucunda 12,7 kilometre uzunluğunda bir sınır hattı belirlenmişti. Azerbaycan Sınır Muhafızları ise 24 Mayıs'tan itibaren Gazah iline bağlı Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinde hizmete başlamıştı.