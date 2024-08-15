Ernesto Kasırgası Porto Riko'da Elektrik Kesintilerine Neden Oldu - Son Dakika
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Ernesto Kasırgası Porto Riko'da Elektrik Kesintilerine Neden Oldu

Karayipler'i şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisi altına alan Ernesto Kasırgası, Porto Riko'da yüz binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintilerine neden oldu. Kasırganın şiddetinin artarak kategori 3'e çıkması bekleniyor.

15.08.2024 12:48
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Karayipler'i şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisi altına alan Ernesto Kasırgası, Porto Riko'da yüz binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintilerine neden oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Karayipler'deki Porto Riko'nun doğusunu vuran Ernesto Kasırgası'nın "kategori 1" şiddetinde olduğunu açıkladı.

Yetkililer, kuzey yönüne doğru ilerleyen kasırganın şiddetinin artarak "kategori 3"e çıkmasının öngörüldüğünü belirtti.

Enerji şirketi LUMA Energy, Porto Riko'daki kullanıcılıların neredeyse yarısına denk gelen 600 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Öte yandan, yerel basındaki haberlere göre, Porto Riko'da şiddetli yağışların yol açtığı selin ardından okullar ve devlet kurumları kapatıldı.

Ernesto Kasırgası'nın Bermuda bölgesinde de etkili olması öngörülürken ABD ana karasına ulaşması beklenmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ernesto Kasırgası Porto Riko'da Elektrik Kesintilerine Neden Oldu - Son Dakika

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