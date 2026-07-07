Erol Önderoğlu RSF'den Ayrılıyor

(ANKARA) - Gazeteci Erol Önderoğlu, 30 yılı aşkın sürdürdüğü Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilciliği görevinden 5 Ağustos'ta ayrılacak. Önderoğlu, "Bundan sonra da mücadelemi imkanlar ölçüsünde bireysel olarak sürdüreceğim" dedi.

Gazeteci Erol Önderoğlu, 30 yıldır sürdürdüğü RSF Türkiye Temsilciliği görevinden ayrılıyor. Önderoğlu ile Paris merkezli uluslararası basın özgürlüğü örgütü, ayrılığı ortak kararla resmileştirdi.

Önderoğlu, görevden ayrılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Şubat 1996'dan beri dahil olduğum RSF kurumsal faaliyetlerim 5 Ağustos itibarıyla sonlanıyor. Uzun yıllar elden geldiğince basın özgürlüğünün gelişmesi için uğraş verdim, çok anlamlı bir dayanışmaya ortak olmaya çalıştım. Bugün itibarıyla, kamuoyunun haber alma hakkının güvenceye kavuştuğu bir Türkiye'de görevi bırakmayı çok isterdim ancak ne yazık ki çok sesliliğin boğulmaya çalışıldığı dönemlere girdik. Bundan sonra da mücadelemi imkanlar ölçüsünde bireysel olarak sürdüreceğim. Bu uzun süreçte çalışmalarımıza destek ve ilham veren gazeteci ve hukukçu dostlarımıza, duyarlı milletvekili arkadaşlarımıza ve çalışmalarımızı izleyen yurttaşlara ve dikkate alan yetkililere teşekkürü borç bilirim."

Önderoğlu, Türkiye'de medya özgürlüğünün seyrine ilişkin üç ayda bir yayımlanan ve 25 yıldır hazırlanan Bianet Medya Gözlem Raporları'nı üstlenmeye devam edecek.

Önderoğlu, çalışmaları nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2014 Basın Özgürlüğü Ödülü'nü Tuğrul Eryılmaz ile paylaştı. Önderoğlu, 2016'da SEEMO Dr. Erhard Busek Güneydoğu Avrupa Ödülü'ne, 2018'de ise Roosevelt Four Freedoms Award kapsamında İfade Özgürlüğü Ödülü'ne değer görüldü. IFEX Konsey üyeliğinin yanı sıra AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği bünyesinde raportörlük de yapan Önderoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için gündeme getirdiği reformları izledi ve IPI öncülüğünde yedi yıldır Ankara'da gerçekleştirilen heyet faaliyetlerine katıldı.

RSF faaliyetlerine Ocak 1996'da gözaltında öldürülen gazeteci Metin Göktepe cinayetinin araştırılması ve cezasızlıkla mücadeleyle başlayan Önderoğlu, Işık Yurtçu gibi tutuklu sorumlu müdürlerin özgürlüğü için verilen mücadeleye de destek verdi. 30 yıllık dönemde bini aşkın yargılamayı gözlemleyen veya haberleştiren Önderoğlu; Hrant Dink, Cihan Hayırsevener, Güngör Arslan ve Cemal Kaşıkçı cinayetlerinin yanı sıra Ergenekon, Odatv, Cumhuriyet, Agos, Evrensel, BirGün, Sözcü, Halk TV, Tele1 davaları ile Deniz Yücel ve Joakim Medin gibi gazeteciler hakkında açılan davaları izledi.

Önderoğlu, RSF'nin yanı sıra Bianet, Güncel Hukuk, Bizim Gazete ve çok sayıda gazete ile haber sitesi için Türkiye'de ve dünyada gazeteci haklarının durumuna ilişkin 10 bini aşkın haber ve yazı kaleme aldı. Önderoğlu'nun, TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri ve Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nde jüri üyeliği de bulunuyor.

Önderoğlu, Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma kampanyasına katıldığı gerekçesiyle Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin ile birlikte 20 Haziran 2016'da kısa süreliğine tutuklandı. Üç kişi hakkında üç yılın sonunda beraat kararı verildi ancak kararın bozulması nedeniyle yargılama 10 yıldır sürüyor.