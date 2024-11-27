Erozyonla Mücadele Haftası'nda 'Toprağa Saygı Yürüyüşü' - Son Dakika
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Erozyonla Mücadele Haftası'nda 'Toprağa Saygı Yürüyüşü'

Erozyonla Mücadele Haftası\'nda \'Toprağa Saygı Yürüyüşü\'

TEMA Manavgat İlçe Temsilciliği, Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında 'Toprağa Saygı Yürüyüşü' düzenledi. Yürüyüş, Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Manavgat TEMA Temsilcisi, toprak sağlığının korunmasının önemine dikkat çekti.

27.11.2024 10:22  Güncelleme: 10:25
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EROZYONLA Mücadele Haftası kapsamında TEMA Manavgat İlçe Temsilciliği tarafından 'Toprağa Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında Manavgat TEMA İlçe Temsilciliği üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla 'Toprağa Saygı Yürüyüşü' yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nden bando eşliğinde hareket eden grup yürüyüşünü Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde tamamladı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende konuşan Manavgat TEMA Temsilcisi Şenay Malbora, bu yıl 'Sağlıklı Toprak Sağlıklı Yaşam' sloganı ile hareket ederek yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de her yıl 642 milyon ton toprağın erozyona uğradığını vurgulayan Malbora, "Topraklarımızın sağlığını korumak tercih değil, hepimizin sorumluluğu. Tükettiğimiz gıdanın yüzde 95'ini topraktan sağlıyoruz. Ne yazık ki erozyon ormansızlaşma, yanlış arazi kullanımı, kirlilik gibi faktörlerle toprak sağlığını tehdit ederek verimliğini ve yetiştirilen tarım ürünlerinin besin değerini azaltıyor. Her yıl yaklaşık 12 milyon hektar tarım toprağı bozuma uğrayarak sağlığını ve üretkenliğini kaybediyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,

Kaynak: DHA

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